Macron betuigt solidariteit met Spaanse premier over conflict VS

PARIJS/MADRID (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez "de Europese solidariteit van Frankrijk" overgebracht. Dit naar aanleiding van Sánchez' conflict met president Donald Trump. Die heeft met economische sancties gedreigd in reactie op de Spaanse weigering om de VS bases in het zuiden te laten gebruiken voor de oorlog tegen Iran.

Sánchez herhaalde woensdag niet met de VS te kunnen meewerken. Hij kan "niet medeplichtig zijn aan iets dat heel slecht voor de wereld is". De positie van Spanje kan volgens hem worden samengevat in vier woorden: nee tegen de oorlog.

Hij herinnerde aan de Amerikaanse inval in Irak in 2003. De VS sleepten Spanje toen mee in een oorlog met de leugen dat er op grote schaal massavernietigingswapens in Irak lagen. Met de strijd moest democratie naar Irak worden gebracht, maar het werd in de ogen van Sánchez een drama.

Macron overlegt woensdag weer met zijn defensieraad. Hij heeft militaire versterking naar de regio gestuurd.