ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Macron betuigt solidariteit met Spaanse premier over conflict VS

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 14:13
anp040326131 1
PARIJS/MADRID (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez "de Europese solidariteit van Frankrijk" overgebracht. Dit naar aanleiding van Sánchez' conflict met president Donald Trump. Die heeft met economische sancties gedreigd in reactie op de Spaanse weigering om de VS bases in het zuiden te laten gebruiken voor de oorlog tegen Iran.
Sánchez herhaalde woensdag niet met de VS te kunnen meewerken. Hij kan "niet medeplichtig zijn aan iets dat heel slecht voor de wereld is". De positie van Spanje kan volgens hem worden samengevat in vier woorden: nee tegen de oorlog.
Hij herinnerde aan de Amerikaanse inval in Irak in 2003. De VS sleepten Spanje toen mee in een oorlog met de leugen dat er op grote schaal massavernietigingswapens in Irak lagen. Met de strijd moest democratie naar Irak worden gebracht, maar het werd in de ogen van Sánchez een drama.
Macron overlegt woensdag weer met zijn defensieraad. Hij heeft militaire versterking naar de regio gestuurd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

anp030326186 1

Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen

174459286_m

6 tekenen dat je cortisol te hoog is

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

shutterstock_2063113412

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vlees

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

Loading