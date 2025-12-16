Nederlandse vleessector ontkent prijsdumping varkensvlees

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse vleessector spreekt tegen dat er sprake is van dumping van varkensvlees op de Chinese markt. China legde vleesbedrijven in de Europese Unie definitieve importheffingen op, omdat varkensvlees volgens Beijing tegen kunstmatig lage prijzen zou worden verkocht in het Aziatische land. Maar volgens brancheorganisatie Vlees.nl is dat niet waar en komen de vleesprijzen door marktwerking tot stand.

Onder andere vleesverwerker Vion wordt geraakt door de heffingen. Varkensvlees van vier vestigingen van dit bedrijf krijgt te maken met een tarief van 19,8 procent. De importbelasting voor een aantal andere Nederlandse vleesbedrijven is vastgesteld op 9,8 procent. Eerder kondigde China hogere voorlopige heffingen aan.

"We zijn natuurlijk niet blij. Wel is het positief dat de heffingen een stuk lager zijn dan eerder voorgesteld", zegt een woordvoerder van Vlees.nl, voorheen bekend als COV. Hij noemt het verschil in de hoogte van de heffingen "vervelend", omdat er dan geen gelijk speelveld is.