Raad van Europa verwacht fonds Oekraïne binnen 1,5 jaar

DEN HAAG (ANP) - Secretaris-generaal van de Raad van Europa Alain Berset verwacht dat "binnen naar schatting 12 tot 18 maanden" een compensatiefonds voor de in Oekraïne geleden schade wordt opgericht. "Zodra het fonds operationeel is en de claims zijn onderzocht, zullen er uiteraard betalingen aan de slachtoffers volgen", zei hij bij een internationale conferentie hierover in Den Haag.

De komende weken en maanden wordt volgens Berset gesproken over de vraag waaruit dit compensatiefonds zal worden betaald. "We weten dat het moeilijk zal worden", gaf hij toe. Maar hij zei dat de discussies over een claimscommissie, die door Oekraïners opgegeven schade valideert, ook moeilijk waren. Bij de conferentie werd met 35 handtekeningen van veelal Europese landen ingestemd met de oprichting van deze commissie.

Verscheidene aanwezigen, onder wie EU-buitenlandchef Kaja Kallas, zijn ervan overtuigd dat Rusland uiteindelijk zal betalen. Ze ontweken de vraag over wat er gebeurt als dat niet lukt.