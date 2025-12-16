Kallas overtuigd dat Rusland oorlogsschade Oekraïne gaat betalen

DEN HAAG (ANP) - De Europese Unie is ervan overtuigd dat Rusland zal opdraaien voor de oorlogsschade in Oekraïne. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas tegen het ANP bij de oprichtingsbijeenkomst voor een schadeclaimcommissie voor Oekraïne in Den Haag.

"Kijk naar de grote schade die Rusland heeft veroorzaakt in Oekraïne. Het overgrote deel daarvan betreft civiele doelen", aldus Kallas. De diplomaat voegt eraan toe dat "wie schade veroorzaakt, deze ook zal moeten compenseren - dat is ook het fundament onder de claimscommissie die vandaag wordt opgericht".

Die nog aan te wijzen commissie zal zetelen in Den Haag en zich buigen over welke Oekraïners recht hebben op compensatie voor geleden schade in de oorlog, zowel materieel als immaterieel. Grote vraag is wie daarvoor zal opdraaien. Kallas: "De bevroren Russische tegoeden staan al bij ons, wat denk ik eerlijk kan zijn, want onze belastingbetalers hebben al die schade niet veroorzaakt. Het moet daarom Rusland zijn dat betaalt."