Nederlandse wijnboeren oogsten minder druiven door vorst en regen

Nederlandse wijnboeren hebben vorig jaar fors minder druiven geoogst, na het recordjaar 2023. Dit meldt de Vereniging Nederlandse Wijn Producenten (VNWP) op basis van cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De lage opbrengst is het gevolg van onder meer nachtvorst in het voorjaar en nat en koud weer in mei en juni. De verwachting was al dat de oogst lager zou zijn, maar de gevolgen zijn volgens de vereniging groter dan verwacht.

De Nederlandse druivenoogst van vorig jaar was goed voor ongeveer 5684 hectoliter wijn, ofwel ruim 750.000 flessen wijn. Dat was veel minder dan een jaar eerder, toen een recordaantal van ongeveer 1,7 miljoen Nederlandse flessen wijn werd gemaakt. Er is geoogst door 214 wijngaarden die samen 337 hectare beslaan. Het wijnbouwareaal in Nederland is daarmee licht gestegen. Dit komt door uitbreidingen van bestaande wijngaarden en de eerste productie bij enkele nieuwe wijngaarden.