Nederlandse winkels CASA blijven voorlopig dicht na bankroet

DEN HAAG (ANP) - De achttien Nederlandse zaken van de failliete interieurwinkelketen CASA blijven voorlopig dicht. Of er een doorstart in zit voor het bedrijf is nog onbekend. "De activiteiten liggen nu even stil, ik ga de komende tijd onderzoeken wat we moeten doen om het faillissement goed af te wikkelen", zegt curator Bart Louwerier.

Dinsdag werd de Nederlandse tak van het Belgische bedrijf failliet verklaard. De Belgische keten ging begin maart al bankroet omdat het bedrijf zijn schulden niet meer kon betalen.

Volgens Louwerier hebben 130 medewerkers geen salaris gekregen over april. "Daar ligt nu mijn prioriteit, om het personeel duidelijkheid te geven over wat er van hen verwacht wordt en wanneer zij hun geld tegemoet kunnen zien", aldus de curator.

CASA belandde de afgelopen jaren, net als veel andere detailhandelsketens, in financiële problemen. Het bedrijf ging eerder op zoek naar extra financiering, sloot verlieslatende winkels en reorganiseerde het Belgische hoofdkantoor.