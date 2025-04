Waarom je van champagne sneller dronken wordt

Ja, je wordt van champagne eerder dronken dan van andere alcoholische dranken zonder koolzuur. De koolzuur in champagne zorgt ervoor dat de alcohol sneller wordt opgenomen door de maagwand. Dit komt doordat de koolzuur de maagwand irriteert, waardoor de bloedvaten in de maag verwijden. Hierdoor kan de alcohol sneller uit de maag worden opgenomen in de bloedbaan.

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die champagne dronken, een hogere bloedalcoholconcentratie hadden dan mensen die dezelfde hoeveelheid alcoholvrije champagne dronken. Dit suggereert dat de koolzuur in champagne een significante rol speelt bij het versnellen van de opname van alcohol.

De mate waarin je van champagne dronken wordt, hangt ook af van andere factoren, zoals je leeftijd, geslacht, gewicht en eetlust. Jongere mensen worden over het algemeen sneller dronken dan oudere mensen. Vrouwen worden over het algemeen sneller dronken dan mannen. Mensen met een lager gewicht worden over het algemeen sneller dronken dan mensen met een hoger gewicht. En mensen die op een lege maag drinken, worden over het algemeen sneller dronken dan mensen die iets hebben gegeten.

Als je wilt voorkomen dat je te snel dronken wordt van champagne, kun je de volgende tips volgen: