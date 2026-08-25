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Neerslag voorkomt verdere verslechtering voor Rotterdamse haven

Economie
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 16:12
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ROTTERDAM (ANP) - De recente neerslag in het stroomgebied van de Rijn voorkomt een verdere verslechtering van de aan- en afvoer naar de haven van Rotterdam. Maar van een terugkeer naar een normalere situatie is nog geen sprake, laat een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam weten. "De waterstanden blijven op belangrijke delen van de Rijn te laag voor normale belading van binnenvaartschepen. Daardoor blijven de beperkingen voor het vervoer van en naar de Rotterdamse haven naar verwachting ook de komende periode merkbaar."
Dat ziet ook branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland. Die stelt dat de regenval de binnenvaart enige verlichting biedt, maar nog onvoldoende is voor structureel herstel.
Ook volgens binnenvaartexpert Wouter van der Geest is het lage water nog niet voorbij, maar is er geen sprake meer van extreem laagwater. Vooral voorspelde regenval in Zwitserland zal verlichting bieden, verwacht Van der Geest.
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