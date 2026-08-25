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Rechter weigert veroordeling Ghislaine Maxwell te herzien

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 16:15
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NEW YORK (ANP/RTR) - Een rechter in New York weigert de veroordeling van de tot twintig jaar cel veroordeelde Ghislaine Maxwell te herzien. Ze had dat in een verzoek gevraagd te doen.
De rechter uitte zich kritisch over de argumenten van de 64-jarige Maxwell om te overwegen de veroordeling uit 2021 te herzien. Ze werd destijds schuldig bevonden aan "handel in kinderseks" op grond van haar nauwe relatie en praktijken met de zedendelinquent Jeffrey Epstein.
De rechter oordeelt dat Maxwell, die zichzelf vertegenwoordigde, geen argumenten van waarde heeft aangevoerd. Hij stelt dat haar betoog vrijwel geheel lichtzinnig en juridisch niet ter zake doend is. Ze stelde onder meer dat haar advocaten agenten van de regering waren en zich als aanklagers gedroegen. De rechter beschouwt dit 'nieuw bewijs' als irrelevant.
De invloedrijke investeerder en zedendelinquent Epstein werd in 2019 in een zaak over seks met minderjarige meisjes aangehouden. Hij overleed later dat jaar in een gevangenis in New York.
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