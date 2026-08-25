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Politieonderzoek naar ongeluk A28 duurt 'weken tot maanden'

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 15:50
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WEZEP (ANP) - Het is een dag na het ongeluk tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij Wezep nog te vroeg om iets te zeggen over de toedracht van het ongeval. Het onderzoek daarnaar "kan weken tot maanden duren", meldt de politie.
Na het ongeluk werden zestien mensen naar het ziekenhuis gebracht. Onder deze slachtoffers bevonden zich ook de bestuurder van de bestelbus, een 30-jarige man uit het Brabantse Rijen, en de bestuurder van de touringcar, een 49-jarige man uit Oostenrijk. Hoe het nu met hen gaat, maakt de politie niet bekend. Volgens de schooldirecteur van de scholieren die in de touringcar zaten, hebben twee leerlingen de nacht doorgebracht in het ziekenhuis.
Leden van het team Forensische Opsporing Verkeer, gespecialiseerd in onderzoek naar ernstige verkeersongevallen, doen onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarnaast spreekt de politie met getuigen.
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