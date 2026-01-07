Nestlé roept ook uit China en Brazilië babyvoeding terug

VEVEY (ANP/RTR) - Nestlé roept ook babyvoeding terug uit landen in Azië, Zuid-Amerika en Midden-Amerika. Eerder deze week riep het bedrijf al partijen terug uit verschillende Europese landen uit angst voor aanwezigheid van de bacterie Bacillus cereus, die mogelijk voor ernstig braken en diarree zorgt.

Nestlé riep de eerste babyvoeding begin december al terug. Tijdens een routinecontrole in een fabriek in Nunspeet werd de bacterie gevonden. Maandag werd door het bedrijf ook andere babyvoeding teruggeroepen in Europa. Nestlé stelt dat het gaat om een vrijwillige en preventieve maatregel. Woensdag roept het bedrijf babyvoeding terug uit onder meer Brazilië, China, Mexico en Australië.

Tot op heden zijn er nog geen ziektegevallen bevestigd in verband met babyvoeding van Nestlé. Het gaat om babyvoeding onder de merknamen SMA, BEBA, NAN, Little Steps 1 en Alfamino.

Het bedrijf verhoogt inmiddels de productie, zodat het babyvoeding kan blijven leveren.