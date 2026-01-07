Voorzitter Huis VS spreekt van enkel diplomatie over Groenland

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zegt dat naar diplomatieke manieren wordt gekeken voor een Amerikaanse overname van Groenland. "Ik denk niet dat iemand het heeft over het gebruik van militaire kracht", aldus voorzitter Mike Johnson.

Buitenlandminister Marco Rubio zei eerder tijdens een besloten bijeenkomst met Congresleden dat het doel is Groenland te kopen, aldus The Wall Street Journal. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot heeft Rubio een eventuele militaire invasie uitgesloten.

De Amerikaanse president Donald Trump toont al jaren interesse in Groenland, een eiland dat een onderdeel is van Denemarken. Hij blijft verklaren dat de Verenigde Staten Groenland nodig hebben voor de veiligheid en sluit niet uit dat geweld wordt gebruikt om het te verkrijgen. Het Witte Huis zei daarna dat het gebruik van het leger "altijd een optie" is.