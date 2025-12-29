Net zoveel vuurwerkwinkels als jaar eerder in meeste gemeenten

DEN HAAG (ANP) - In bijna alle gemeenten zijn er in 2025 net zoveel vuurwerkwinkels als een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers over het aantal vuurwerkverkooppunten in Nederland die het ANP heeft opgevraagd bij de omgevingsdiensten.

De data is opgevraagd bij alle 28 omgevingsdiensten. Niet iedere regio heeft de data aangeleverd. Van 260 gemeenten is het aantal verkooppunten in 2025 bekend bij het ANP.

Slechts in twee gemeenten, Hulst en Veldhoven, is er dit jaar een vuurwerkverkooppunt bijgekomen. In negentien gemeenten zijn er minder locaties waar vuurwerk wordt verkocht. In de overige gemeenten zijn er net zoveel verkooppunten als een jaar eerder.

Laatste jaar

Baarle-Nassau telt de meeste vuurwerkwinkels per inwoner. In deze gemeente zijn er bijna drie vuurwerkwinkels per 10.000 mensen. In 35 gemeenten is geen enkel vuurwerkverkooppunt.

Waarschijnlijk is dit het laatste jaar dat Nederlanders consumentenvuurwerk af mogen steken tijdens de jaarwisseling. De Eerste Kamer stemde in juli in met een landelijk vuurwerkverbod. Daarmee wordt het verboden vuurwerk te bezitten, af te steken of te verkopen. Alleen licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, is dan nog toegestaan. De wet moet nog worden uitgewerkt voordat deze definitief is.