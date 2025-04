Netanyahu mogelijk eerste leider bij Trump na invoering heffingen

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wordt mogelijk de eerste buitenlandse leider die persoonlijk met de Amerikaanse president Donald Trump gaat onderhandelen over de nieuwe importheffingen. Israëlische functionarissen zeggen tegen persbureau Reuters dat Netanyahu maandag wordt verwacht in het Witte Huis. Er wordt dan waarschijnlijk ook gesproken over Iran en de Gazastrook.

De Israëlische premier, die momenteel in Hongarije is, zou donderdag telefonisch zijn uitgenodigd door Trump. Die had een dag eerder op zijn 'Liberation Day' (Bevrijdingsdag) importheffingen afgekondigd tegen tal van landen, waaronder ook bondgenoot Israël. Die kreeg te maken met importheffingen van 17 procent. Dat betekent dat het duurder wordt om Israëlische producten in te voeren in de VS.

Experts spraken tegenover nieuwssite Times of Israel de verwachting uit dat de regering van Netanyahu zal proberen om dat percentage omlaag te krijgen. De VS zijn voor Israël de grootste handelspartner.