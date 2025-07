Netflix daalt op Wall Street ondanks sterke resultaten

NEW YORK (ANP) - Netflix behoorde vrijdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De streamingdienst boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf gaf ook aan optimistisch te zijn over de tweede jaarhelft en schroefde de omzetverwachting voor het hele jaar op. Beleggers lijken de sterke resultaten echter aan te grijpen om wat winst te nemen. Het aandeel Netflix, dat in het afgelopen jaar bijna is verdubbeld, werd 2,6 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na de nieuwe recordstanden van een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 44.533 punten. De brede S&P 500-index klom 0,3 procent tot 6314 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 20.968 punten.

De S&P 500 en de Nasdaq sloten donderdag op nieuwe recordniveaus dankzij sterker dan verwachte winkelverkopen.