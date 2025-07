Thaise vrouw ‘had seks met boeddhistische monniken en chanteerde hen voor miljoenen’

Wilawan Emsawa t, 35, bekend onder de artiestennaam Golf, is dinsdag gearresteerd in haar luxe huis buiten Bangkok op verdenking van onder meer witwassen en heling.

Vijf telefoons van Wilawan bevatten video's en foto's waarop ze seks had met een heleboel monniken, waarvan sommigen hun saffraankleurige gewaden droegen, volgens het Central Investigation Bureau (CIB), dat werd geciteerd in Thaise media.

Negen monniken, waaronder een paar abten van bekende tempels, zijn uit hun ambt gezet en minstens twee zijn ondergedoken.

Een commissie in de senaat heeft voorgesteld de wet aan te passen zodat vrouwen die seks hebben met monniken strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Dit idee heeft mensen boos gemaakt die vinden dat mannen verantwoordelijk moeten zijn voor hun eigen daden.

“Het schandaal legt een systeem van leugens en hypocrisie onder topmonniken bloot”, schreef Sanitsuda Ekachai, columnist voor de Bangkok Post. “Vrouwen worden in de gangbare leer al lang afgeschilderd als ‘vijanden’ van de spirituele zuiverheid van monniken ... en nu, nu het morele verval van de geestelijkheid voor iedereen zichtbaar is, zijn het de vrouwen die de schuld krijgen, terwijl de monniken als slachtoffers worden afgeschilderd.”

Meer dan 90 procent van de Thai is boeddhist en er zijn op elk moment ongeveer 200.000 monniken en 85.000 novicen. Schandalen rond de Sangha, of boeddhistische kloostergemeenschap, zijn niet ongewoon in Thailand en hebben vaak te maken met seks, geld of beide. Maar de hoge rang van de monniken die bij Wilawan betrokken zijn, maakt het incident bijzonder.

Het schandaal kwam aan het licht na de verdwijning van Phra Thep Wachirapamok, bekend als Arch, de abt van de Wat Tri Thotsathep Worawihan-tempel in Bangkok, die naar Laos vluchtte nadat hij in juni plotseling het klooster had verlaten.

Uit onderzoek bleek dat de abt een relatie had met Wilawan, die beweerde dat ze zwanger van hem was en 7,8 miljoen baht (179.000 pond) had geëist. Toen hij weigerde, vertelde ze andere monniken over hun affaire en verliet hij het land.

Na inbeslagname van haar telefoons vonden rechercheurs berichten en intieme filmpjes met andere boeddhistische leiders . Zij zullen automatisch uit hun ambt worden ontzet wegens schending van hun gelofte van celibaat. De vraag voor de rechercheurs is of zij Wilawan uit eigen zak hebben betaald of, zoals bij sommigen het geval lijkt te zijn, geld uit hun tempels hebben verduisterd.

De CIB heeft bankafschriften van Wilawan getoond waaruit blijkt dat er de afgelopen drie jaar ongeveer 385 miljoen baht (8,8 miljoen pond) is overgemaakt. Ze zeiden dat ze veel geld had uitgegeven aan illegale online goksites.