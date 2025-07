Hoe de Amerikaanse voedselindustrie compleet instort door de massadeportaties van Trump

De dreiging van massale deportaties onder de Trump-regering raakt de ruggengraat van de Amerikaanse voedselketen: de miljoenen migranten die cruciale, maar vaak onzichtbare rollen spelen van boerderij tot bord.

Zonder hen dreigen oogsten te mislukken, supermarktschappen leeg te blijven en voedselprijzen nóg verder te stijgen.

De Amerikaanse voedselindustrie draait in grote mate op de arbeid van migranten. Maar angst voor ICE (Immigration and Customs Enforcement) zorgt ervoor dat steeds meer mensen zich terugtrekken uit het werkveld. In Texas blijven arbeiders thuis om razzia’s te vermijden, in Los Angeles sluiten restaurants en foodtrucks hun deuren omdat hun personeel vreest voor arrestatie of uitzetting.

“Boerenarbeiders in veel staten overwegen het land te verlaten”, zegt Elizabeth Rodriguez van de National Farm Worker Ministry. “Ze zijn bang, zien minder kansen en komen niet meer vooruit. Die angst zul je straks terugzien in de oogst: er zal gewoon minder zijn.”

Lege schappen

Dat raakt niet alleen de landbouw. Minstens een op de vijf banen in de Amerikaanse voedselketen wordt ingevuld door immigranten, van kassamedewerkers tot vleesverwerkers. In restaurants is bijna de helft van de chefs en een derde van de koks buiten de VS geboren. In de vleesindustrie is dat zelfs 33 procent.

“Of het nu gaat om mensen achter de schermen in slachthuizen of vakkenvullers in de supermarkt: ons land is volledig afhankelijk van migranten om het voedselsysteem draaiende te houden”, zegt Mark Lauritsen van de United Food and Commercial Workers International Union. “Zonder stabiele, bekwame arbeidskrachten daalt de kwaliteit en veiligheid, raken schappen leeg en stijgen prijzen nóg meer.”

Die banen zijn vaak zwaar en slecht betaald. Soms verdienen arbeiders amper het federale minimumloon van 7,25 dollar per uur. Voor tomatenplukkers komt het neer op een paar dollar per krat, terwijl ze in de verzengende hitte moeten werken. Ongeveer de helft van deze fysieke arbeid wordt verricht door mensen zonder papieren.

Begrip voor immigranten

Veel Amerikanen begrijpen de noodzaak van immigranten. Uit een peiling van Pew Research bleek dat 75 procent van de geregistreerde kiezers vindt dat ongedocumenteerde immigranten vooral werk doen waar Amerikanen geen trek in hebben.

Maar nu worden deze banen nóg gevaarlijker. Vorige week kwam de 57-jarige Jaime Alanís uit Mexico om het leven nadat hij van een kas viel tijdens een ICE-inval in Californië. In reactie op de steeds gewelddadiger razzia’s overwegen arbeiders daar een staking en roepen ze op tot een consumentenboycot van groente en fruit.

“Het is walgelijk hoe deze mensen worden bedreigd”, zegt Elyanna Calle, restaurantmedewerker en voorzitter van Restaurant Workers United. “Een inval of deportatie betekent het einde van iemands leven zoals hij dat heeft opgebouwd. Het betekent het uiteenvallen van families en gemeenschappen. Mijn collega’s leven in permanente angst. Dat verdient niemand.”

Geen eten meer op je bord

Als Trump zijn plannen doorzet en zelfs maar een fractie van de beloofde 11 miljoen mensen laat deporteren, dan komen de gevolgen hard aan. Groente blijft op het veld liggen, bezorgmaaltijden blijven uit, prijzen rijzen de pan uit en kleine plattelandsgemeenschappen die afhankelijk zijn van deze arbeiders dreigen in te storten.

“Immigranten dragen meer bij dan alleen arbeid”, benadrukt Rodriguez. “Ze betalen belasting, ze investeren in de lokale economie. Als zij minder verdienen, verdienen wij allemaal minder. En als bedrijven minder winst maken, verhogen ze de prijzen en zijn wij weer de dupe.”