Netflix fors hoger op Wall Street na grootste abonneegroei ooit

NEW YORK (ANP) - Netflix maakte woensdag een koerssprong van bijna 12 procent op de aandelenbeurzen in New York. De streamingdienst heeft 2024 afgesloten met de grootste kwartaalgroei in aantal abonnees ooit. Mede dankzij de live-uitzending van de bokswedstrijd tussen Mike Tyson en Jake Paul in november en het nieuwe seizoen van de populaire serie Squid Game, verwelkomde Netflix afgelopen kwartaal 18,9 miljoen betalende klanten. Dit is meer dan het dubbele van wat kenners op Wall Street hadden voorzien.

Netflix gaf eerder al aan in het vervolg geen abonneegegevens meer te rapporteren bij zijn kwartaalcijfers. De top van het bedrijf wil dat beleggers zich meer gaan richten op financiële indicatoren zoals de omzet en de winst. Die vielen in het afgelopen kwartaal ook hoger uit dan verwacht. Netflix schroefde ook zijn omzetverwachting voor 2025 op, mede dankzij prijsverhogingen.

De algehele stemming op Wall Street was opnieuw positief, na de koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 44.145 punten. De bredere S&P 500-index won 0,5 procent op 6082 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,1 procent tot 44.084 punten.