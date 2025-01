Iran hoopt op 'realisme' bij Trump en nieuwe nucleaire deal

DAVOS (ANP/DPA/RTR) - Iran hoopt dat de Amerikaanse president Donald Trump openstaat voor een nieuwe nucleaire deal. "Ik hoop dat een 'Trump 2' dit keer serieuzer, meer gefocust en realistischer is", zei vicepresident voor Strategische Zaken Mohammad Javad Zarif in Davos. Hij stelde dat zijn land niet geïnteresseerd is in de ontwikkeling van kernwapens en ook geen gevaar is voor de wereldvrede.

Het Iraanse nucleaire programma zorgt internationaal al lange tijd voor onrust. Het land sloot daarom in 2015 een deal met meerdere landen, waaronder de VS. De Iraniërs beloofden de nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor het opheffen van sancties. Een jaar later won Donald Trump voor het eerst de Amerikaanse verkiezingen. Hij trok zijn land uiteindelijk terug uit het atoomakkoord en legde weer zware sancties op. Hij vond dat zijn voorganger Barack Obama een slechte deal had gesloten.