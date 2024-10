NHG: bijna helft huiseigenaren verwacht betalingsproblemen

Bijna de helft van de woningeigenaren met een hypotheek in Nederland verwacht de komende twaalf maanden moeite te hebben met het betalen van de woonlasten, staat in een onderzoek van NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Ze verwachten in meer of mindere mate moeite te krijgen met essentiële kosten voor onder andere hypotheek, energie, verzekeringen en woningonderhoud.

Slechts 52 procent verwacht helemaal geen moeite te krijgen met het betalen van de woonlasten. Bijna 1 op 2 (45 procent) verwacht de komende periode weinig tot een beetje moeite te krijgen met het betalen van de woonlasten. Zo'n 115.000 woningeigenaren vrezen zelfs voor grote betalingsproblemen. "Hoewel er momenteel weinig sprake is van betalingsachterstanden, nemen woningeigenaren wel maatregelen om hun woonlasten te kunnen dragen", aldus NHG.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna een kwart van de woningeigenaren meer is gaan werken om rond te kunnen komen. Daarbij bespaart ruim de helft op uitgaven, waarvan het meest op boodschappen, gevolgd door horeca, uitjes en energiekosten.