Bloomberg: Boeing wil ruim 15 miljard dollar ophalen

ARLINGTON (ANP) - De geplaagde vliegtuigfabrikant Boeing is van plan om mogelijk maandag al meer dan 15 miljard dollar op te halen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het geld zal waarschijnlijk worden opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen en obligaties, die kunnen worden omgezet in aandelen. Afhankelijk van de vraag zou de kapitaalverhoging ook hoger kunnen uitvallen.

Boeing kreeg op 23 oktober toestemming van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC om maximaal 25 miljard dollar aan eigen vermogen en schulden te verkopen. Met die stap zou Boeing willen voorkomen dat zijn kredietwaardigheid wordt verlaagd naar junk. Een junkstatus betekent dat geld lenen aan Boeing als risicovol wordt gezien, wat geld lenen duurder maakt voor het bedrijf.

Boeing kampt met een veel lagere productie van zijn belangrijke 737 MAX-toestellen. Dat is het gevolg van een massale staking van fabrieksmedewerkers die al weken voortduurt en zorgen over kwaliteitscontroles nadat in januari een deurpaneel van een Boeing-toestel was losgeraakt tijdens een vlucht. In het derde kwartaal leed de vliegtuigbouwer, mede door de stakingen, het grootste kwartaalverlies sinds de coronacrisis. Ook liet het bedrijf eerder al weten ongeveer 10 procent van alle banen te schrappen, wat neerkomt op 17.000 werkplekken.