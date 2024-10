Zwakke Chinese vraag naar zorgtechnologie zit Philips dwars

AMSTERDAM (ANP) - Philips heeft veel meer last van de zwakke vraag naar zijn zorgtechnologie vanuit China dan eerder gedacht. Daarom verlaagt het concern met nog één kwartaal te gaan fors de omzetverwachtingen voor het hele jaar, van een groei tussen de 3 en 5 procent naar 0,5 tot 1,5 procent. In alle andere markten boekte Philips wel groei.

Zowel vanuit Chinese ziekenhuizen als consumenten viel de vraag tegen. Door de terughoudendheid in dat belangrijke land voor Philips kwamen er de afgelopen drie maanden 2 procent minder bestellingen binnen dan een jaar eerder. In het voorgaande kwartaal groeide het aantal orders nog voor het eerst in twee jaar.