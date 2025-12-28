Nieuw Chileens bedrijf moet beschikbaarheid lithium verbeteren

SANTIAGO (ANP/AFP) - In Chili is een nieuw bedrijf opgezet om de winning van lithium op te voeren, een metaal dat wordt gebruikt in batterijen voor elektrische voertuigen en mobiele telefoons. Het gaat om een samenwerking tussen het Chileense staatsbedrijf Codelco, 's werelds grootste koperproducent, en de particuliere mijnbouwer SQM, waarin Chinees kapitaal is geïnvesteerd.

Het Zuid-Amerikaanse land is de op een na grootste producent van lithium ter wereld. De nieuwe samenwerking, Nova Andino Litio, richt zich op de winning van lithium in de Atacama-zoutvlakte in het noorden van Chili.

Het bedrijf streeft ernaar de productie met ongeveer 300.000 ton per jaar te verhogen. Dat moet het zeer gewilde lithium breder beschikbaar maken. In 2022 produceerde Chili nog 243.100 ton van het zogenoemde witte goud.

De overeenkomst moest worden goedgekeurd door meer dan twintig toezichthouders, onder meer in China, Brazilië, Saudi-Arabië en de Europese Unie. Chili was het laatste land dat de deal goedkeurde.