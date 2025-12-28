ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderdduizenden huishoudens in Kyiv hebben weer stroom

Samenleving
door anp
zondag, 28 december 2025 om 11:14
anp281225044 1
KYIV (ANP/RTR) - Bijna 750.000 huishoudens in het Oekraïense Kyiv hebben weer stroom, nadat hun elektriciteit was uitgevallen door Russische aanvallen. Ook in de regio rondom de hoofdstad zijn reparaties uitgevoerd aan het beschadigde elektriciteitsnetwerk, maar niet iedereen heeft weer stroom.
Energieleverancier DTEK zegt erin te zijn geslaagd de stroomvoorziening naar cruciale infrastructuur en alle huizen in de hoofdstad te herstellen, maar meldt ook dat de situatie aan de linkeroever "moeilijker" is. Daar zijn stroomonderbrekingen door overbelasting van de netwerken.
De schade ontstond door een grootschalige drone- en raketaanval van vrijdag op zaterdag, die volgens de Oekraïense autoriteiten twee levens heeft gekost. Rusland heeft de afgelopen weken zijn grootschalige aanvallen op de Oekraïense energievoorzieningen opgevoerd, terwijl het tegelijkertijd doorgaat met een offensief op het slagveld.
loading

POPULAIR NIEUWS

thoughtful intelligent couple having deep conversation, modern minimalist style_ of _hoogbegaafd stel in gesprek, moderne stijl_

Waarom slimme mensen meer moeite hebben met relaties: de wetenschap verklaart

Scherm­afbeelding 2025-12-28 om 06.26.01

Poetin heeft genoeg van vrede: alleen zijn voorwaarden tellen

ANP-540139660

Studie: zo slecht is de luchtkwaliteit binnenshuis

ANP-522138433

Waarom Midas Dekkers eigenlijk Wandert Jacobus heet

generated-image

Waarom je beter Gerard kan heten dan Ali

techietech-tech-6ZXP-5-jJts-unsplash

Waarom je je wifi‑router nooit naast je bed moet zetten

Loading