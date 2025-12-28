Honderdduizenden huishoudens in Kyiv hebben weer stroom

KYIV (ANP/RTR) - Bijna 750.000 huishoudens in het Oekraïense Kyiv hebben weer stroom, nadat hun elektriciteit was uitgevallen door Russische aanvallen. Ook in de regio rondom de hoofdstad zijn reparaties uitgevoerd aan het beschadigde elektriciteitsnetwerk, maar niet iedereen heeft weer stroom.

Energieleverancier DTEK zegt erin te zijn geslaagd de stroomvoorziening naar cruciale infrastructuur en alle huizen in de hoofdstad te herstellen, maar meldt ook dat de situatie aan de linkeroever "moeilijker" is. Daar zijn stroomonderbrekingen door overbelasting van de netwerken.

De schade ontstond door een grootschalige drone- en raketaanval van vrijdag op zaterdag, die volgens de Oekraïense autoriteiten twee levens heeft gekost. Rusland heeft de afgelopen weken zijn grootschalige aanvallen op de Oekraïense energievoorzieningen opgevoerd, terwijl het tegelijkertijd doorgaat met een offensief op het slagveld.