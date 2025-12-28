Januari voor het eerst in vijf jaar mogelijk kouder dan normaal

HOUTEN (ANP) - De eerste helft van januari wordt het iets kouder dan de gemiddelde dagtemperatuur van 6 graden, voorspelt Weeronline. De tweede helft van de maand is nog onzeker, maar volgens de voorspeller is de kans groot dat de hele maand kouder verloopt dan gemiddeld in de afgelopen dertig jaar. Dat zou dan voor het eerst sinds 2021 zijn.

Lokaal zullen de temperatuurverschillen groot zijn, volgens Weeronline. Waar het aan de kust overdag nog vaak rond 5 graden is, ligt de temperatuur landinwaarts regelmatig maar net boven nul. Aan de kust zal vaker regen of natte sneeuw vallen, landinwaarts valt mogelijk sneeuw en kan het 's nachts vriezen. Soms dus "een zeer guur weertype", zeker met de wind erbij, aldus Weeronline.

De tweede helft van januari blijft het overdag vaak ruimschoots boven nul, maar het wordt met zo'n 3 graden wel kouder dan de gemiddelde dagtemperatuur van 3,4 graden in 2021. Normaal voor de afgelopen dertig jaar is 3,6 graden. Weeronline verwacht een normale hoeveelheid regen, eventuele sneeuw valt in het binnenland. Mogelijk kan er op opgespoten banen kort geschaatst worden.