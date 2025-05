Nieuwe Air Force One komt mogelijk nog voor einde termijn Trump

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Boeing stelt voor om de nieuwe versie van de Air Force One in 2027 te leveren, meldde een hoge functionaris van de Amerikaanse luchtmacht. Dit zou betekenen dat de levering van het geüpdatete presidentiële vliegtuig nog plaatsvindt voor het einde van de tweede termijn van president Donald Trump.

Boeing streeft ernaar het vliegtuig volgens het versnelde tijdschema te leveren. De datum is nog niet zeker, waarschuwt Darlene Costello, die voor de luchtmacht gaat over de aanbestedingen. "We bekijken welke eisen mogelijk moeten worden ingeleverd om die datum te halen", zei Costello. De luchtmacht overlegt hierover met het Witte Huis.

Trump heeft in zijn eerste termijn opdracht gegeven voor de aanschaf van twee 747-8 vliegtuigen, die moeten dienen als de volgende generatie Air Force One. De werkzaamheden liepen achter op schema. Eigenlijk moesten de vliegtuigen al in 2024 klaar zijn. Trump heeft het een prioriteit gemaakt om de toestellen in dienst te krijgen.