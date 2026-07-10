ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe Europese lening voor Noord-Hollands drinkwaterbedrijf

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 11:27
anp100726119 1
LUXEMBURG (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) leent 100 miljoen euro aan het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf Puur Water & Natuur (PWN). Daarmee kan het bedrijf investeren om klimaatdoelen te halen en het leidingnetwerk verder te vernieuwen en uit te breiden. Het is de vijfde keer dat PWN een Europese lening krijgt.
PWN wil het geld investeren tussen 2026 en 2029. Er moet dan ongeveer 750 kilometer aan leidingnet worden vervangen, gerenoveerd en nieuw neergelegd. Daardoor worden er 35.000 nieuwe aansluitingen mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt er geïnvesteerd om in 2050 volledig CO2-neutraal drinkwater te produceren, waarbij PWN zich vooral richt op de bescherming van zoetwaterbronnen en de natuurgebieden die worden beheerd.
PWN levert jaarlijks 112 miljard liter drinkwater aan 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in Noord-Holland. Daarnaast beheert het bedrijf ruim 7500 hectare duingebied, tussen Zandvoort en Bergen, zoals de Kennemerduinen en het Noordhollands Duinreservaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2495063787

Dit zijn de beste plekken voor jou in het vliegtuig

153544938_m

Je iPhone heeft een heel handige verborgen functie: zo schakel je hem in

Scherm­afbeelding 2026-07-10 om 05.55.19

Geert Wilders meldt zich direct na uitschakeling Marokko dolblij op X

77732145_m

Zwarte peper bij de was: wondertip of onzintruc?

anp100726002 1

Fans Marokko in diverse steden straat op na verloren WK-wedstrijd

shutterstock_2700394371

Pas op: nep-mail van ‘Belastingdienst’ dwingt tot crypto-aangifte vóór 9 juli

Loading