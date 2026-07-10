Nieuwe Europese lening voor Noord-Hollands drinkwaterbedrijf

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) leent 100 miljoen euro aan het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf Puur Water & Natuur (PWN). Daarmee kan het bedrijf investeren om klimaatdoelen te halen en het leidingnetwerk verder te vernieuwen en uit te breiden. Het is de vijfde keer dat PWN een Europese lening krijgt.

PWN wil het geld investeren tussen 2026 en 2029. Er moet dan ongeveer 750 kilometer aan leidingnet worden vervangen, gerenoveerd en nieuw neergelegd. Daardoor worden er 35.000 nieuwe aansluitingen mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt er geïnvesteerd om in 2050 volledig CO2-neutraal drinkwater te produceren, waarbij PWN zich vooral richt op de bescherming van zoetwaterbronnen en de natuurgebieden die worden beheerd.

PWN levert jaarlijks 112 miljard liter drinkwater aan 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in Noord-Holland. Daarnaast beheert het bedrijf ruim 7500 hectare duingebied, tussen Zandvoort en Bergen, zoals de Kennemerduinen en het Noordhollands Duinreservaat.