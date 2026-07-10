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Karremans noemt Belgisch tolvignet teleurstellend

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 11:38
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DEN HAAG (ANP) - Minister Vincent Karremans is teleurgesteld dat België doorgaat met de invoering van een tolvignet. De minister van Infrastructuur is gisteren door zijn Vlaamse collega geïnformeerd dat het besluit voorligt in de ministerraad bij de zuiderburen.
De VVD-bewindsman heeft nog gevraagd naar een zachter regime voor Nederlanders in het zuiden van het land, die regelmatig de grens passeren. "Maar ik heb begrepen dat dat nu niet in het pakket zit, erg teleurstellend."
Zijn voorganger, BBB'er Robert Tieman, zei eerder zich te verzetten tegen het Belgische vignet. Vrijdagochtend schreven verschillende media dat vanaf mei 2027 een tolvignet nodig is voor Belgische wegen. Een vignet van een jaar zou 125 euro gaan kosten voor auto's die veel CO2 uitstoten.
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