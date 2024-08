Nieuwe game 'Wukong' stuwt vraag naar PlayStations in China

HANGZHOU (ANP/BLOOMBERG) - De nieuwe game Black Myth: Wukong heeft in China geleid tot flink meer vraag naar Sony's PlayStation 5. Dat is opvallend, omdat mobiel gamen meestal de boventoon voert in het land. Maar Chinezen lijken warm te lopen voor Wukong, dat is ontwikkeld door het Chinese gamebedrijf Game Science.

Wukong kwam uit op 20 augustus voor de pc en PlayStation. In de week voorafgaand aan de lancering zag de Chinese webwinkelgigant Alibaba de verkoop van de PlayStation 5 verdubbelen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Financieel persbureau Bloomberg spreekt van "een zeldzame gebeurtenis": Sony probeert al jaren meer voet aan de grond te krijgen in China.

Wukong is een actiegame gebaseerd op de klassieke roman 'Reis naar het Westen' uit de zestiende eeuw. Gamers spelen als de apenkoning Sun Wukong, een van de hoofdpersonen in het verhaal.

De game lijkt al een succes. Kort na de lancering werd het spel wereldwijd gelijktijdig door ruim 2,2 miljoen mensen gespeeld op pc-gameplatform Steam. Dat was het hoogste aantal ooit. In hoeverre het spel ook op de spelcomputer populair is, los van de run op PlayStation 5's in China, is nog niet inzichtelijk gemaakt.