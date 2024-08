Doden bij schietpartij op Bosnische middelbare school

SANSKI MOST (ANP/RTR) - Bij een schietpartij in een middelbare school in Sanski Most in Bosnië-Herzegovina zijn volgens plaatselijke media drie doden en een zwaargewonde gevallen. De gewapende dader zou de school zijn binnengedrongen en het vuur hebben geopend op volwassenen die een vergadering hadden.

Lokale media melden dat de dader een medewerker van de school is geweest en na de aanval een poging deed zelfmoord te plegen. Hij is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Hij heeft volgens de berichten de directeur van de school, de secretaris van de onderwijsinstelling en een leraar Engels vermoord.