Bloomberg: cosmeticamerk Sephora schrapt honderden banen in China

PARIJS (ANP) - Cosmeticamerk Sephora, een van de grootste merken van luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), ontslaat honderden medewerkers in China om kosten te besparen. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Naar schatting verliest ongeveer 10 procent van de 4000 Chinese medewerkers hun baan.

Sephora heeft het de laatste tijd moeilijk in China, waar een afzwakkende economie een rem zet op de consumentenbestedingen. Dat is een tegenvaller, want LVMH-baas Bernard Arnault beschouwt succes in China juist als de sleutel om aan zijn wereldwijde verkoopdoelstellingen te kunnen voldoen.

De concurrentie van lokale merken neemt ook toe. De artikelen van Sephora, grotendeels westerse cosmetica- en verzorgingsmerken, zijn doorgaans ook hoger geprijsd dan Chinese merken die aan populariteit winnen.

Nieuw hoofd

In een poging Sephora China nieuw leven in te blazen heeft het merk voormalig Nike Azië-directeur Xia Ding aangesteld als het nieuwe hoofd van de keten in de regio Groot China. Onder haar leiding wordt momenteel de organisatiestructuur herzien, geeft een woordvoerder aan zonder in te gaan op de aantallen die Bloomberg noemt.

Sephora heeft wereldwijd meer dan 2700 winkels, waarvan ruim driehonderd in China. In Nederland heeft het merk geen winkels, maar wie in Duitsland gaat shoppen kan weleens een vestiging van Sephora tegenkomen.