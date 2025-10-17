Nieuwe kabinet moet volgens IMF langetermijnbeslissingen nemen

WASHINGTON (ANP) - De Nederlandse economie doet het nu goed, maar het is niet gezegd dat dit zo blijft. Het nieuwe kabinet moet straks echt aan de slag met de grote dossiers om beslissingen voor de lange termijn te nemen. Dat is momenteel de belangrijkste boodschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor ons land, heeft de Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij gezegd in gesprek met het ANP.

"Op de korte termijn ziet het er goed uit", geeft hij aan in de marge van de jaarvergadering van het IMF in Washington. "Maar op de lange termijn moet Nederland echt, echt de knop omdraaien. Dat is even los van wie er straks gaat regeren. Laat Nederland niet in het slop zitten", betoogt de oud-CDA-politicus die sinds vorig jaar in het bestuur zit van de mondiale organisatie voor financiële stabiliteit.

Van Rij verwijst naar een onderzoeksrapport over Nederland dat het IMF eerder dit jaar publiceerde. Daarin drongen onderzoekers vooral aan op meer investeringen. "Dat is nadrukkelijk het advies: ga investeren, ga investeren in volkshuisvesting, in de energietransitie, in onderwijs en ook in de klimaattransitie. Als Nederland zo'n goede economie wil blijven zoals het nu is."

'Voortmodderen'

Van Rij legt uit dat de grote dossiers met elkaar samenhangen. Investeringen in de energietransitie zijn bijvoorbeeld ook van belang voor het competitief blijven van het bedrijfsleven. "En als je de stikstofproblematiek wilt oplossen, dan zul je ook met een vernieuwingsagenda voor de landbouw moeten komen."

Wat er moet gebeuren, is volgens Van Rij duidelijk. Maar er zullen moeilijke besluiten moeten worden genomen, voegt hij toe. "Langetermijnbeslissingen betekenen altijd pijn, links of rechts", heeft het verleden volgens hem al uitgewezen. "Politiek is niet makkelijk. Dat is ook het mooie aan politiek. En dat kan Nederland op zich wel. Maar als we zo blijven voortmodderen, dan krijgt Nederland straks weer zo'n rapport van het IMF."