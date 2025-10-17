ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Moeders zijn de gelukkigste mensen

Liefde, relaties, geluk
door Admin
vrijdag, 17 oktober 2025 om 6:23
generated-image (11)
Bij een groot, twee jaar durend onderzoek onder 5000 Engelse mannen en vrouwen die een relatie hebben, blijkt dat vrouwen met kinderen de gelukkigste mensen zijn onder de 5000 onderzochte mensen. Zelfs als ze niet tevreden waren met hun relatie, dan nog waren ze gelukkiger (naar eigen zeggen) dan alle andere mannen en vrouwen. Bij mannen is het precies andersom: daar zijn de vaders enigszins ongelukkiger dan de mannen zonder kinderen. Vrouwen noemen meestal hun kinderen de belangrijkste personen in hun leven. Slechts een derde van de mannen doet dat. Het onderzoek leerde ook dat het succes van een relatie eerder afhangt van kleine dagelijkse dingen, dan van grote meeslepende romantiek. Stellen die elkaar bedanken voor dingen en die af en toe iets aardigs zeggen hebben een betere relatie dan partners die een meeslepend seksleven hebben of elkaar romantische cadeaus geven. Wat bijvoorbeeld helpt is elkaar koffie of thee op bed brengen. Stellen die dat voor elkaar doen beschrijven hun relatie bovengemiddeld vaak als goed.
Bron(nen): Daily Telegraph

Lees ook

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochterEr is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter
Waarom hebben moeders tegenwoordig zoveel stress?Waarom hebben moeders tegenwoordig zoveel stress?
Hieraan kun je merken dat je vader of moeder narcist isHieraan kun je merken dat je vader of moeder narcist is
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

ANP-534119779

Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

ANP-327894097

Griekse nieuwssite: Koning koopt tweede huis is Griekenland

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

ANP-465999607

Zien: Blaudzun haalt uit naar Wierd Duk in De Slimste Mens: ‘Hij is een wappie, hij is een fascist’

ANP-537294207

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

Loading