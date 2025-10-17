Moeders zijn de gelukkigste mensen

Bij een groot, twee jaar durend onderzoek onder 5000 Engelse mannen en vrouwen die een relatie
hebben, blijkt dat vrouwen met kinderen de gelukkigste mensen zijn onder de 5000 onderzochte mensen. Zelfs als ze niet tevreden waren met hun relatie, dan nog waren ze gelukkiger (naar eigen zeggen) dan alle andere mannen en vrouwen. Bij mannen is het precies andersom: daar zijn de vaders enigszins ongelukkiger dan de mannen zonder kinderen. Vrouwen noemen meestal hun kinderen de belangrijkste personen in hun leven. Slechts een derde van de mannen doet dat. Het onderzoek leerde ook dat het succes van een relatie eerder afhangt van kleine dagelijkse dingen, dan van grote meeslepende romantiek. Stellen die elkaar bedanken voor dingen en die af en toe iets aardigs zeggen hebben een betere relatie dan partners die een meeslepend seksleven hebben of elkaar romantische cadeaus geven. Wat bijvoorbeeld helpt is elkaar koffie of thee op bed brengen. Stellen die dat voor elkaar doen beschrijven hun relatie bovengemiddeld vaak als goed.