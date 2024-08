Nieuwe ov-pas komt later door onenigheid bunq en Translink

AMERSFOORT (ANP) - De introductie van de ov-pas loopt vertraging op. Translink en onlinebank bunq hebben hun samenwerking voor de vervanger van de ov-chipkaart stopgezet. Aanvankelijk zouden reizigers de eerste ov-passen dit najaar kunnen aanschaffen, maar Translink moet de planning nu aanpassen.

De ov-pas is een van de middelen waarmee reizigers in de trein, tram of bus zouden kunnen afrekenen met de betaalmethode OVpay. Translink, het bedrijf dat ov-chipkaarten uitgeeft, zou gebruikmaken van technologische kennis van bunq. Ook zou de onlinebank de rekeningen aanmaken die aan de passen worden gekoppeld. Maar de twee bedrijven konden het niet eens worden over de voorwaarden voor die samenwerking, bevestigen ze na berichtgeving van NRC.

"Translink en bunq hebben de samenwerking voor de uitgifte van de ov-pas stopgezet. Na een succesvolle pilotfase slaagden de partijen er niet in om een overeenstemming te bereiken over de commerciële voorwaarden", meldt een woordvoerder van bunq. "Translink is nu aan het onderzoeken hoe, en op welke termijn, de ov-pas kan worden gerealiseerd."