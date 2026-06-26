ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe raad van toezicht bij vakbond FNV

Economie
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 19:01
anp260626233 1
UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV heeft een nieuwe raad van toezicht. De Bondsraad van FNV heeft vrijdag ingestemd met die nieuwe raad, die daardoor direct van start kan gaan. Met die stap neemt ook de huidige raad van toezicht, onder wie de tijdelijke toezichthouders Lodewijk Asscher en Ton Heerts, rond 1 juli afscheid.
De nieuwe raad bestaat uit voorzitter Wilna Wind, Ben Hoogenboom, Edith Maat, Gabriël van Rosmalen en Mohamed el Bouchtaoui. Deze benoeming volgt op het traject dat, in opdracht van de Ondernemingskamer in Amsterdam, is ingezet om te komen tot bestuurlijke vernieuwing na de bestuurscrisis bij de grootste vakbond van Nederland. "Met deze benoeming wordt een belangrijke stap gezet in het herstel en de versterking van de governance van de vakbond", aldus FNV.
Per 1 mei trad het nieuwe bestuur van FNV aan onder leiding van Hans Spekman en Nine Kooiman.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532856637

Per 1 juli gaat de AOW officieel omhoog: dit zijn de nieuwe nettobedragen per huishouden

shutterstock_2701170659

"Ik woon en werk in een land waar temperaturen van 40°C normaal zijn – dit is mijn advies over hoe je daarmee om kunt gaan."

240530_applying-sunscreen_2x1-

Volgens de New York Times doen we het fout met met zonnebrandcreme. Zo moet het wel

shutterstock_2325169699

Miljoenen huishoudens betalen per 1 juli tot 13% meer voor energie: ACM slaat alarm

302274387_m

Bijna niemand kent deze vorm van intelligentie, terwijl die superbelangrijk is

anp260626159 1

Hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland op 26 juni

Loading