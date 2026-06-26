Pas op als je dit jaar van baan wisselt: zo verlies je duizenden euro's aan pensioencompensatie

Wie dit jaar van baan of sector wisselt, kan ongemerkt duizenden euro’s aan pensioencompensatie verspelen. Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn rechten vaak gekoppeld aan één specifieke peildatum bij één fonds. Wie dan net weg is, vist achter het net.

De peildatum die alles bepaalt

Wie dit jaar een mooie nieuwe baan overweegt, doet er goed aan niet alleen naar salaris en functie te kijken, maar ook naar de pensioenregels in de kleine lettertjes. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel betekent dat veel werknemers eenmalige compensatie krijgen voor het afschaffen van de doorsneesystematiek – maar alleen als ze op een precies vastgestelde datum nog actief deelnemen aan de regeling van hun huidige fonds.

Vakbonden waarschuwen expliciet dat wie vóór de peildatum uit dienst gaat, geen recht heeft op compensatie, ongeacht de reden: pensioen , RVU, tijdelijk contract of baanwissel. Bij grote fondsen wordt gekeken naar één meetmoment (bijvoorbeeld 31 december 2026 of 1 januari 2027); wie op dat moment geen pensioen meer opbouwt bij het fonds, krijgt niets extra’s in zijn pensioenpot. Het kan daarbij gaan om bedragen die oplopen tot een fors deel van de totale pensioenopbouw voor bepaalde leeftijdsgroepen, vooral tussen de 45 en 60 jaar.

Tussen twee fondsen in het niemandsland

De kern: compensatie is niet “persoonlijk eigendom” dat met je meeverhuist, maar een eenmalig gebaar van het fonds richting de groep actieve deelnemers op de dag van invaren. Wie in 2026 of 2027 overstapt tussen sectoren of fondsen kan daardoor in een niemandsland belanden: te vroeg weg bij het ene fonds om compensatie te krijgen, te laat binnen bij het andere. Financiële planners waarschuwen dat dit werknemers duizenden euro’s aan toekomstig pensioen kan kosten, zeker rond mid‑career.

Pensioen wordt individueler – maar de rekening niet

Op de achtergrond speelt een principiële verschuiving: pensioen wordt individueler, transparanter en beter passend bij flexibele loopbanen, maar de overgang wordt collectief betaald en niet iedereen staat op dezelfde plek als de foto wordt genomen. De peildatum verandert pensioen van een langzaam dossier in een hard deadline‑moment: één dag te vroeg tekenen bij een nieuwe werkgever kan structureel financieel nadeel opleveren.

Wie nu onderhandelt over een nieuwe baan , zou dus niet alleen om een auto van de zaak of thuiswerkdagen moeten vragen, maar ook om harde afspraken over pensioencompensatie of extra salaris als die elders verloren gaat.

In een stelsel dat individualiseert, is het misschien wel het meest collectieve advies: wissel niet van baan zonder eerst je pensioendatum te checken.