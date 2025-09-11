ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe voorzitter Energie-Nederland na pensioen Van Nieuwenhuizen

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 12:31
anp110925111 1
DEN HAAG (ANP) - Energie-Nederland heeft een nieuwe voorzitter benoemd als opvolger van Cora van Nieuwenhuizen, die met pensioen gaat. Femke Brenninkmeijer neemt haar taken per 1 december over bij de belangenorganisatie voor energiebedrijven. Brenninkmeijer gaf de afgelopen vijf jaar leiding aan de Europese binnenvaartcoöperatie NPRC.
Voormalig VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen kondigde eind vorig jaar haar pensioen aan. Ze was sinds 2021 voorzitter van de brancheorganisatie met tachtig leden die actief zijn in de productie, levering en handel in stroom, gas en warmte.
"Met de komst van Femke als voorzitter van Energie-Nederland krijgt onze vereniging een ervaren bestuurder met een achtergrond in het bedrijfsleven. Met haar ervaring als bestuurder in het bedrijfsleven en als toezichthouder kan Energie-Nederland samen met de leden de energietransitie naar een volgende fase brengen", aldus vicevoorzitter Marinus Tabak.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

225017384_m

Deze ‘slaapschakelaar’ bouwt spieren op, verbrandt vet en houdt je brein scherp

IMG_2442

5 trucs om slimmer te lijken dan je bent

ANP-535174970

Trump voert verhit telefoongesprek met Netanyahu over aanval op Qatar

55518445_m

Eén aminozuur weglaten verlengde levensduur muizen met 33 procent

anp100925153 1

VS na drones in Polen: we verdedigen elke centimeter NAVO-gebied

Loading