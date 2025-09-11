Nieuwe voorzitter Energie-Nederland na pensioen Van Nieuwenhuizen

DEN HAAG (ANP) - Energie-Nederland heeft een nieuwe voorzitter benoemd als opvolger van Cora van Nieuwenhuizen, die met pensioen gaat. Femke Brenninkmeijer neemt haar taken per 1 december over bij de belangenorganisatie voor energiebedrijven. Brenninkmeijer gaf de afgelopen vijf jaar leiding aan de Europese binnenvaartcoöperatie NPRC.

Voormalig VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen kondigde eind vorig jaar haar pensioen aan. Ze was sinds 2021 voorzitter van de brancheorganisatie met tachtig leden die actief zijn in de productie, levering en handel in stroom, gas en warmte.

"Met de komst van Femke als voorzitter van Energie-Nederland krijgt onze vereniging een ervaren bestuurder met een achtergrond in het bedrijfsleven. Met haar ervaring als bestuurder in het bedrijfsleven en als toezichthouder kan Energie-Nederland samen met de leden de energietransitie naar een volgende fase brengen", aldus vicevoorzitter Marinus Tabak.