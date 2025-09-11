Veilig Thuis: meldplicht huiselijk geweld geen goed idee

DEN HAAG (ANP) - Een meldplicht bij een vermoeden van huiselijk geweld is geen goed idee, vindt advies- en meldpunt Veilig Thuis. Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer steunt een maatregelenpakket waar dit in staat.

Professionals moeten nu bij een vermoeden van geweld in het leven van een leerling of patiënt een stappenplan volgen. Ze kunnen advies vragen aan een collega of Veilig Thuis. De politieke partijen zeggen dat professionals te vaak uiteindelijk geen officiële melding doen uit handelingsverlegenheid. Maar een verplichting verhoogt de drempel voor professionals juist, ziet Veilig Thuis.

Een melding doen is namelijk nogal wat, legt een woordvoerster uit. Leraren of zorgverleners vragen zich volgens haar af "wat veroorzaak ik? Dadelijk heb ik het mis?" Advies vragen aan Veilig Thuis is volgens haar juist laagdrempeliger. "Je kunt zorgen direct delen en kijken wat je kunt doen." Zo wordt juist voorkomen dat iemand zorgen opspaart tot het erg genoeg is om een melding te doen.

Terughoudender

Veilig Thuis doet na een melding onderzoek naar de ernst van de situatie. Bij acuut gevaar worden direct hulpverleners of de politie ingeschakeld. In andere situaties kan het zijn dat een melding op de wachtlijst komt voor nader onderzoek. Dan duurt het langer voor iemand geholpen kan worden. Als het gaat om telefonisch advies is er geen wachtlijst. Een expert kan meedenken en advies geven over wat een leraar of zorgverlener zelf kan doen om iemand te helpen.

Een meldplicht kan ook slecht zijn voor de band tussen een professional en een slachtoffer, aldus Veilig Thuis. Het slachtoffer kan ook terughoudender worden in het delen van een ervaring, als een zorgverlener of leraar direct een melding moet doen.