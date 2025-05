Nieuwsmedium: moeder Albert Heijn had interesse in Carrefour

PARIJS (ANP) - Albert Heijn-moederbedrijf Ahold Delhaize had vorig jaar interesse om de Franse supermarktketen Carrefour over te nemen. Volgens informatie van het Franse nieuwsmedium La Lettre, waar meerdere vakmedia over schrijven, liepen daar eind vorig jaar gesprekken over. Die waren naar verluidt in januari alweer afgelopen, omdat een overname tot een te machtige positie in België en Roemenië zou hebben geleid.

Ook stuit een buitenlandse overname van Carrefour op politieke weerstand in Frankrijk. In 2021 werd een overname door het Canadese Couche-Tard geblokkeerd, onder meer met het oog op voedselzekerheid. Toen zei toenmalig onderminister voor EU-zaken Clément Beaune dat voor Europese overnamekandidaten minder strenge eisen zouden gelden. "Onze prioriteit is nationale en Europese soevereiniteit."

Ahold Delhaize en Carrefour zijn qua omzet ongeveer even groot (rond de 90 miljard euro), maar de beurswaarde van het in Zaandam gevestigde concern is het drievoudige (34 miljard tegen bijna 10 miljard).