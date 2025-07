Op veel Franse campings mogen mannen alleen met een strakke, korte zwembroek het zwembad in. Uit een recent onderzoek van campingplatform ACSI blijkt dat op 988 campings in heel Europa een Speedo-verplichting geldt, waarvan er 960 in Frankrijk liggen. In België en Nederland zijn dit er slechts zes respectievelijk vijf, en ook Spanje telt vijf campings met deze regel. Campingeigenaren hanteren deze voorschriften vooral om hygiënische redenen: zij gaan ervan uit dat losse zwemshorts ook als gewone korte broek gedragen worden en vuil uit de stad of het horecabezoek in het water achterlaten. Die vervuiling vereist extra chloorgebruik, wat zowel milieu als gezondheid nadelig kan beïnvloeden. Bovendien vasthouden wijde zwembroeken aanzienlijk meer water, wat leidt tot onnodig waterverlies en hogere energie- en schoonmaakkosten.