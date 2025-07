Is je huis een gevaar voor je gezondheid? Voor deze 12 dingen moet je oppassen

Veel spullen die we dagelijks gebruiken, zijn viezer dan we denken. De wc-bril is er niets bij. Hoewel we vaak onze eigen bacteriën meenemen, kan het ophopen ervan toch huidirritaties, tandbederf of infecties veroorzaken. En sommige dingen in huis zitten misschien ook vol ziekmakende bacteriën, zoals salmonella of E. coli. Deskundigen leggen in The Guardian uit waar de grootste risico’s liggen en hoe je ze beperkt.

Drinkflessen: kunnen 40.000 keer viezer zijn dan een wc-bril. Maak ze minstens wekelijks schoon, inclusief de dop.

Keukensponzen: broeinesten van bacteriën, soms vergelijkbaar met ontlasting. Liever niet gebruiken of regelmatig vervangen.

Snijplanken: vaak slecht gereinigd, zeker na rauw vlees. Was ze goed af of doe ze in de vaatwasser.

Tandenborstels: bevatten miljoenen bacteriën. Dagelijks afspoelen met heet water, maandelijks vervangen.

Haarborstels: bevatten schimmels en gisten. Maandelijks schoonmaken voorkomt roos en irritatie.

Horlogebandjes en oordopjes: zitten vol huid- en darmbacteriën, zeker stoffen of rubberen varianten. Regelmatig ontsmetten.

Brillen: neusvleugels en pootjes bevatten veel bacteriën, ook rond de ogen. Was ze met warm water en zeep.

Specerijenpotjes: vaak besmet na koken met rauw vlees. Neem ze mee in je schoonmaakrondje.

Herbruikbare boodschappentassen: bevatten soms poepbacteriën. Was ze, vooral na rauwe producten.

Lichtknopjes en afstandsbedieningen: vaak besmet met virussen of ontlasting. Regelmatig reinigen.

Douchegordijnen: bevatten veel bacteriën en schimmels. Was ze mee in de wasmachine.

Stofzuigers: 1 op de 10 bevat salmonella. Leeg zakken buiten het huis.

Kortom: ook al lijkt je huis schoon, veelgebruikte spullen verbergen een broeinest van bacteriën. Regelmatig reinigen – ook van dingen die je makkelijk vergeet – kan gezondheidsproblemen voorkomen.