Wat veroorzaakt obesitas? Een belangrijk nieuw onderzoek zegt: We worden niet dik omdat we te weinig bewegen

Veel mensen denken dat obesitas wordt veroorzaakt door te weinig beweging en te veel calorieën. Maar onderzoekers hebben ontdekt dat inactiviteit niet de hoofdoorzaak is, schrijft de Washington Post. We worden niet dik omdat we te weinig bewegen

Obesitas komt niet vaak voor onder Hadza-jagers-verzamelaars in Tanzania, Tsimane-veehouders in Bolivia, Tuvan-herders-boeren in Siberië en andere mensen in minder ontwikkelde landen. Maar het komt veel voor onder ons in rijke, sterk geïndustrialiseerde landen.

Waarom? Een belangrijke studie die deze week in PNAS is gepubliceerd, werpt verrassende helderheid op die vraag. Aan de hand van objectieve gegevens over de stofwisseling en het energieverbruik van meer dan 4000 mannen en vrouwen uit tientallen landen, met uiteenlopende sociaaleconomische omstandigheden, werd gekwantificeerd hoeveel calorieën mensen uit verschillende culturen de meeste dagen verbranden.

Tientallen jaren lang werd in de publieke gezondheidszorg en in de publieke opinie aangenomen dat mensen in hoogontwikkelde landen, zoals de Verenigde Staten, relatief weinig bewegen en veel minder calorieën per dag verbranden dan mensen in minder geïndustrialiseerde landen. Hierdoor is de kans op obesitas aanzienlijk groter.

Maar het nieuwe onderzoek zegt van niet. In plaats daarvan blijkt dat Amerikanen, Europeanen en mensen die in andere ontwikkelde landen wonen, de meeste dagen ongeveer evenveel calorieën verbruiken als jagers-verzamelaars, herders, zelfvoorzienende boeren, verzamelaars en iedereen die in minder geïndustrialiseerde landen woont.

Deze onverwachte bevinding betekent vrijwel zeker dat inactiviteit niet de belangrijkste oorzaak van obesitas in de VS en elders is, aldus Herman Pontzer, hoogleraar evolutionaire antropologie en mondiale gezondheid aan de Duke University in North Carolina en een van de hoofdauteurs van de nieuwe studie.

Wat dan wel? De studie biedt prikkelende aanwijzingen over de rol van voeding en een aantal specifieke voedingsmiddelen die we eten, evenals over de beperkingen van lichaamsbeweging en de beste manieren om op de lange termijn obesitas te voorkomen en te behandelen.

Voor de nieuwe studie verzamelden Pontzer en zijn meer dan 80 coauteurs bestaande gegevens van laboratoria over de hele wereld die dubbel gelabeld water gebruiken in stofwisselingsonderzoek. Dubbel gelabeld water bevat isotopen die, wanneer ze worden uitgescheiden in de urine of andere vloeistoffen, onderzoekers in staat stellen om iemands energieverbruik, stofwisseling en lichaamsvetpercentage nauwkeurig te bepalen. Het is de gouden standaard in dit soort onderzoek.

Uiteindelijk verzamelden ze gegevens van 4213 mannen en vrouwen uit 34 landen of culturele groepen, die het hele sociaaleconomische spectrum bestreken, van stammen in Afrika tot leidinggevenden in Noorwegen. Ze berekenden het totale dagelijkse energieverbruik van iedereen, samen met hun basale energieverbruik (het aantal calorieën dat ons lichaam verbrandt tijdens basale, biologische handelingen) en het energieverbruik tijdens fysieke activiteit (het aantal calorieën dat we verbruiken tijdens het bewegen).

Na correctie voor lichaamsgrootte (aangezien mensen in rijke landen over het algemeen grotere lichamen hebben, en grotere lichamen meer calorieën verbranden), begonnen ze verschillende groepen te vergelijken. Wie een breed scala aan energieverbruik verwachtte, met jagers-verzamelaars en boeren-herders aan de top en kantoorpersoneel aan hun bureau ver daarachter, heeft het mis.

Over de hele linie was het totale dagelijkse energieverbruik van de 4213 mensen vrijwel gelijk, ongeacht waar ze woonden of hoe ze hun leven doorbrachten. Hoewel de jagers-verzamelaars en andere vergelijkbare groepen gedurende de dag veel meer rondtrokken dan een gemiddelde Amerikaan, was hun totale dagelijkse calorieverbranding vrijwel gelijk.

De bevindingen, hoewel contra-intuïtief, sluiten aan bij een nieuwe theorie over onze stofwisseling, die voor het eerst door Pontzer werd voorgesteld. Dit model, bekend als het model voor beperkte totale energie-uitgaven , stelt dat onze hersenen en ons lichaam ons totale energieverbruik nauwlettend in de gaten houden en binnen een nauw bereik houden. Als we bijvoorbeeld dagenlang te voet op prooien jagen of trainen voor een marathon , vertragen of schakelen onze hersenen bepaalde tangentiële biologische processen uit, vaak gerelateerd aan groei, en blijft onze totale dagelijkse calorieverbranding binnen een consistente bandbreedte.

"Onze analyses suggereren dat een verhoogde energie-inname ongeveer tien keer belangrijker is geweest dan een dalend totaal energieverbruik bij het aanjagen van de moderne obesitascrisis", schrijven de auteurs van de studie.

Met andere woorden: we eten te veel. Het kan ook zijn dat we de verkeerde soorten voedsel eten, suggereert het onderzoek ook. In een subanalyse van de voeding van enkele groepen uit zowel hoog- als laagontwikkelde landen, vonden de wetenschappers een sterke correlatie tussen het percentage van de dagelijkse voeding dat bestaat uit " ultrabewerkte voedingsmiddelen " – wat de auteurs van het onderzoek definiëren als "industriële samenstellingen van vijf of meer ingrediënten" – en hogere lichaamsvetpercentages.

Om eerlijk te zijn: we eten te veel, en waarschijnlijk ook te veel van de verkeerde voedingsmiddelen.