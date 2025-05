Nieuwssite: sommige Tesla-werknemers willen vertrek Elon Musk

AUSTIN (ANP) - Enkele Tesla-medewerkers hebben officieel gevraagd of Elon Musk wil aftreden, waarbij ze bevestigden dat de autofabrikant kampt met een enorm vraagprobleem dat ze toeschrijven aan hun topman. Een medewerker zou om zijn verzet tegen Musk tevens zijn ontslagen. Dat meldde de Amerikaanse nieuwssite Electrek, waarover ook BNR berichtte.

Electrek is doorgaans goed ingevoerd over de producent van elektrische auto's. Volgens de site is onder Tesla-personeel sprake van een groeiende teneur die erkent dat Musk momenteel Tesla's missie om de overgang naar elektrisch vervoer te versnellen schaadt. Ze verwijten de topman dat hij Tesla-klanten wegjaagt door de producten van de fabrikant te politiseren.

In een open brief schreef een groep medewerkers volgens Electrek: "We staan nu op een kruispunt: doorgaan met Elon als CEO en verdere neergang riskeren terwijl klanten het merk de rug toekeren, of zonder hem verdergaan en onze producten en missie op eigen kracht laten slagen of falen."