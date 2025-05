Israël vraagt ICC om intrekking arrestatiebevel tegen Netanyahu

DEN HAAG (ANP/RTR) - Israël heeft rechters van het Internationaal Strafhof (ICC) gevraagd om de arrestatiebevelen tegen premier Benjamin Netanyahu en oud-minister van Defensie Yoav Gallant in te trekken. Die bevelen werden in november uitgevaardigd in een onderzoek naar de oorlog in de Gazastrook.

Netanyahu en Gallant worden verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Israël ontkent de beschuldigingen. Het verzoek voor de intrekking van de arrestatiebevelen staat in documenten die het ICC online heeft geplaatst. De datum op die documenten is 9 mei.

Israël is geen partij bij het hof in Den Haag. 125 landen erkennen het Statuut van Rome, dat de basis voor het ICC vormt, wel. Die moeten in theorie meewerken aan arrestatiebevelen. Netanyahu bracht vorige maand een bezoek aan ICC-staat Hongarije, maar dat land weigerde het arrestatiebevel uit te voeren.