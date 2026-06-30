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Nike presteert beter dan verwacht ondanks zwakte in China

Economie
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 22:59
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BEAVERTON (ANP/BLOOMBERG) - Sportkledingfabrikant Nike heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt dan analisten hadden verwacht, ondanks opnieuw tegenvallende verkopen op de belangrijke Chinese markt. Dit wijst erop dat het herstelplan van topman Elliott Hill voorzichtig vruchten begint af te werpen.
Hill staat inmiddels bijna twee jaar aan het roer van Nike, maar de vooruitgang bij het versnellen van de groei verloopt moeizaam. Het Amerikaanse bedrijf kampt al tijden met scherpe concurrentie van andere sneakermerken.
De omzet kwam uit op 11 miljard dollar en overtrof daarmee de verwachtingen. In Noord-Amerika, de grootste markt van Nike, steeg de omzet met 3 procent tot 4,8 miljard dollar. Ook de nettowinst van 1,1 miljard dollar viel hoger uit dan voorzien.
De winstmarge van Nike steeg flink, grotendeels door een teruggave van bijna 986 miljoen dollar aan invoerheffingen. Dit gebeurde nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de wereldwijde importheffingen van president Donald Trump ongeldig had verklaard.
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