Nissan maakt veel minder winst door hevige concurrentie

YOKOHAMA (ANP) - Nissan heeft in het tweede kwartaal veel minder winst gemaakt, hoewel de Japanse autofabrikant wereldwijd net zoveel voertuigen heeft verkocht als een jaar eerder. In april, mei en juni verkocht Nissan 787.000 voertuigen, maar de fabrikant hield daar onderaan de streep minder geld aan over, onder meer door hogere marketingkosten. Die zouden nodig zijn om te kunnen opboksen tegen "intense verkoopconcurrentie" en het optimaliseren van de voorraad, vooral in de Verenigde Staten.

De operationele winst kwam uit op 1 miljard yen, iets meer dan 6 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2023 was dit nog bijna 129 miljard yen. Nissan heeft wel iets meer omzet geboekt, bijna 3 biljoen yen.