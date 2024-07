Nadal en Djokovic kunnen elkaar al in tweede ronde treffen

PARIJS (ANP) - Rafael Nadal en Novak Djokovic kunnen elkaar bij de Olympische Spelen al snel treffen. Als beide tennissers hun eerste partij winnen, staan de twee veelvoudig grandslamwinnaars al in de tweede ronde van het enkelspel tegenover elkaar, maakte de loting duidelijk.

De 38-jarige Nadal behaalde goud bij de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Acht jaar later won hij opnieuw bij de Spelen, toen in het dubbelspel. Nadal is bezig aan zijn laatste Spelen.

Djokovic, die eerder deze maand de finale van Wimbledon van Carlos Alcaraz verloor, won bij de Spelen van 2008 brons in het enkelspel.