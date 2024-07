Haase als reserve toegelaten tot enkelspeltoernooi Spelen

PARIJS (ANP) - Tennisser Robin Haase mag als reserve meedoen aan het enkelspeltoernooi van de Olympische Spelen in Parijs. De 37-jarige Haase is momenteel de nummer 1196 van de wereld in het enkelspel.

Haase mag meedoen na een reeks afmeldingen voor het enkelspeltoernooi, zo heeft de teammanager bevestigd. Om het schema te vullen, werden spelers die deelnemen aan het mannendubbelspel gevraagd om een plekje in het enkelspelschema in te nemen. De Zuid-Hollander, die zich de laatste jaren op het dubbelspel heeft gericht, is na Tallon Griekspoor de tweede Nederlander in het mannenenkelspel.

In 2012 en 2016 deed Haase ook mee aan het enkelspel van de Olympische Spelen. In zowel Londen als Rio de Janeiro kwam hij niet door de eerste ronde heen.

Haase vormt in het dubbelspel een koppel met Jean-Julien Rojer. Het olympische tennistoernooi begint zaterdag.