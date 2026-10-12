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Nobelprijs voor de Economie naar twee Amerikanen

Economie
door anp
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STOCKHOLM (ANP/AFP) - De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar twee Amerikanen. De academici Robert Hall en Michael Woodford krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid kunnen helpen om schommelingen in de economie te dempen.
Robert Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Ze worden bekroond voor "hun werk aan micro-economische grondslagen van macro-economische stabilisatie", aldus de Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen.
Vorig jaar wonnen de drie onderzoekers Joel Mokyr, Philippe Aghion en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de belangrijke prijs omdat ze hebben laten zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei.
De Nobelprijs voor de Economie is de laatste van de Nobelprijzen die deze maand werden toegekend. Deze Nobelprijs is de enige die niet bedacht is door Alfred Nobel zelf, maar er later bij is gekomen door een donatie van de Zweedse centrale bank.
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