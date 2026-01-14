ECONOMIE
Nog geen uitspraak Hooggerechtshof VS over importheffingen Trump

Economie
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 17:14
anp140126148 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft woensdag nog geen uitspraak gedaan in een zaak over de wettigheid van de wereldwijde importheffingen van president Donald Trump. Het hof maakte ook niet bekend wanneer er wel een uitspraak in de zaak komt.
Tijdens een zitting in november uitten zowel liberale als conservatieve rechters hun twijfels hierover en stelden ze kritische vragen aan de advocaat van de regering. De regering-Trump zou al aan alternatieven werken voor de heffingen in het geval ze onwettig verklaard zouden worden.
De zaak werd aangespannen door bedrijven die door de maatregelen zijn getroffen en twaalf Amerikaanse staten, waarvan de meeste Democratisch zijn. De uitkomst zal invloed hebben op de wereldeconomie. Eerder wees een hof van beroep de zogenoemde 'wederkerige' heffingen en extra tarieven tegen China, Canada en Mexico af. De rechter liet ze voorlopig wel van kracht.
